RTL gaat gewoon verder met Voetbal Inside

„Het programma geeft een podium aan uitgesproken, persoonlijke meningen over voetbal, sport en inmiddels ook het gesprek van de dag. Die ruimte krijgen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp van RTL, maar dat betekent niet dat we het altijd eens hoeven te zijn en het is zeker ook geen vrijbrief om individuen en/of groepen belachelijk te maken”, staat in een statement van RTL, die in gesprek wil met het trio.

„We zien dat de meningen over de uitzending verdeeld zijn. En dat is ook het mooie in Nederland, dat je met respect voor de ander hartstochtelijk van mening kan en mag verschillen. De kritiek dat de gesprekken aan tafel op dit moment niet altijd bijdragen aan een opbouwende discussie, deelt RTL. Dat is een reden om de discussie aan te gaan met Wilfred, René en Johan.”

Grens

RTL noemt vrijheid van meningsuiting belangrijk en vindt ook dat dat een plek moet hebben op de Nederlandse televisie. „Ondanks het feit dat de grappen en meningen in VI soms ongenuanceerd en controversieel zijn, vinden we dat het programma een plek heeft bij RTL. Samen met de makers, is het de taak van RTL om de grens tussen het vrije woord en respectvol omgaan met anderen te bewaken.”

Van der Gijp verkleedde zich vrijdag als vrouw en stelde voortaan door het leven te gaan als ’Renate’. Derksen verklaarde op zijn beurt transgenders vreemd te vinden. Zij deden hun act naar aanleiding van de Belgische VTM-journalist Bo Van Spilbeeck, die vanaf vorige week door het leven gaat als vrouw. De vertoning riep veel negatieve reacties op, onder meer van sociale organisaties en politieke partijen.