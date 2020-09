Spaans koningspaar wacht op coronatest prinses Leonor

Prinses Leonor moet zelf ook worden getest. Ook als ze niet besmet blijkt, moet ze net als de andere leerlingen in haar klas van het college Santa Maria de los Rosales thuisblijven en de lessen online volgen. De quarantaine van veertien dagen verandert in tien dagen wanneer Leonor een tweede keer negatief test. De koning en koningin bleven, zoals voorgeschreven door de school, in de auto.

In Spanje is de regel dat alle naaste contacten van een coronapatiënt getest moeten worden. In het geval van een schoolklas is dat de ’bubbelgroep’.