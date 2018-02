Van Nieuwkerk over transgendergrap: ’Kwajongenswerk’

Dieuwertje zegt eigenlijk geen woorden vuil te willen maken over het optreden van ’Renate’ van der Gijp aan tafel bij Voetbal Inside, maar begint toch haar verhaal over de uitzending van afgelopen vrijdag. „Ik vond het een flauwe misplaatste grap. En het homofobe dat ze hebben, het zijn gewoon kleine bange mannetjes die bang zijn voor hun eigen mannelijkheid”, aldus Dieuwertje.

„Mag ik even reageren?” breekt Matthijs in. „Als ik ook maar een seconde zou denken dat die drie mannen homofoob of racistisch waren, zou ik gelijk de knop uitzetten.” Dieuwertje blijft bij haar standpunt en Matthijs vult vervolgens aan: „Ik zal het je sterker vertellen, ik ken ze eigenlijk niet goed en Johan Derksen heeft nog nooit iets aardigs over mij gezegd. Als ik ’m zo bestudeer, en dat doe ik vaak, want ik kijk vaak naar het programma en met plezier, denk ik dat daar een man zit met een klein hartje. Kwajongenswerk.”

Waarna hij toevoegt: „Vaak schaamteloos, misschien zelfs smakeloos, soms over het randje.” Toch is Dieuwertje het nog steeds met de DWDD-presentator oneens en zegt dat ze ontzettend onder de indruk was van het bezoek van Bo van Spilbeeck bij het programma.