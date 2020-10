’Casanova’s’ zielloze versiercursus

Don Marco (Tygo Gernandt) is een datingcoach die na zijn bestseller Wat vrouwen willen met een tweede zelfhulpboek komt: Casanova. Om de nieuwe publicatie te promoten, mogen vier mannen bij hem op versiercursus. Eén van hen is Bas (Jim Bakkum), een undercoverjournalist die moet bewijzen dat de werkwijze van Don Marco een gelikt staaltje list en bedrog is. Maar ja, alle Nederlandse romkoms kennen een hindernisbaan en dus blijkt al gauw dat Marco’s lieftallige assistente niemand minder is dan Bas’ oude jeugdliefde Roos (Lieke van Lexmond)...

De zielloze versiercursus die Aattache (Zwaar verliefd!, Whitestar) ons daarna laat volgen, is zo voorspelbaar als de agenda van een kluizenaar. Er is een make-over, op een feestje wordt proefgedraaid waarna een praktijkexamen volgt voor de cursisten die stuk voor stuk stereotypes zijn. Een nuffige boekhouder: check. Een contactgestoorde hardrocker: check. En dan is er nog een excentrieke Antilliaan die bij vrouwen nooit verder komt dan de ’friendzone’.

Maar het grootste probleem van Casanova’s is dat de tortelduifjes waar het om draait – Bas en Roos – nauwelijks vonken genereren. Van Lexmond doet haar best, maar heeft de pech dat ze in Bakkum een tegenspeler treft die met houterig spel de meest oubollige oneliners en flauwe grappen de ether inslingert. „Ik ben de hoofdprijs”, murmelt Bas apathisch tegen zijn spiegelbeeld om zichzelf wat moed en zelfvertrouwen in te praten. Geen vrouw die daar intrapt.

✭✭ (2 uit 5)