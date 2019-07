Demi Lovato neemt afscheid van sociale media

De pauze komt nadat Lovato besloot haar nieuwe manager, Scooter Braun, te ondersteunen in zijn conflict met Taylor Swift. Braun kocht onlangs Big Machine Records, het voormalige platenlabel van Swift. Daarmee kocht hij ook Swifts muziek die ze maakte onder dat label. Daarop onthulde Taylor dat Braun haar al jaren treiterde, en dat het een nachtmerrie voor haar was dat hij nu eigenaar was van al haar oude muziek.

Lovato koos de kant van haar manager en deelde op Instagram het volgende: „Ik heb veel moeilijke mensen in deze industrie ontmoet, maar Scooter is daar niet een van. Hij is een goede man. Ik ben dankbaar dat hij in mijn leven kwam op het juiste moment. Stop met mensen aan de schandpaal nagelen en mensen pesten. Er is genoeg haat in de wereld.”

Veel mensen trokken het niet dat Lovato de kant koos van Braun. De popster moest zichzelf constant verdedigen op haar Instagram, door de vele kritiek die ze kreeg. De zangeres kiest er nu dus voor om een korte pauze in te lassen.