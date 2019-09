Zooey Deschanel gaat voor de tweede keer scheiden

„We blijven toegewijd aan onze taak als zakenpartners, onze waarden en boven alles aan onze kinderen”, vervolgt het koppel. „Alvast bedankt voor het respecteren van onze privacy.”

De 39-jarige actrice en de 47-jarige producent stapten in juni 2015 in het huwelijksbootje, vlak voor de geboorte van hun dochtertje Elsie Otter. Twee jaar later werd zoontje Charlie Wolf geboren. Zooey was van 2009 tot en met 2012 getrouwd met Death Cab For Cutie-zanger Ben Gibbard.