Utopia-Rowena in verwachting

„Met veel blijdschap mogen we het eindelijk zeggen. Wij verwachten ons eerste kindje. Heel dankbaar voor dit wondertje! 🤰🏽👶🏽🍼❤️”, aldus Rowena die in november is uitgerekend.

Rowena maakte afgelopen zomer bekend weer gelukkig in de liefde te zijn. Over haar nieuwe vlam en aanstaande vader van haar kind geeft ze niet veel prijs. Hiervoor was ze 2,5 jaar samen met mede-Utopiaan Ruud Zwaan, waarmee ze ook heeft meegedaan aan Temptation Island Vips.