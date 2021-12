The Golden Girls-actrice Betty White (99) overleden

White liep ruim 70 jaar mee in de entertainmentindustrie en won zeven Emmy’s. Naast haar legendarische rol als Rose Nylund in The Golden Girls, maakte de actrice furore in onder andere The Mary Tyler Moore Show en The Carol Burnett Show en was ze te zien in de komedie Hot In Cleveland.

White was de oudste van de vierde hoofdrolspeelsters uit The Golden Girls. Estelle Getty (Sophia), Bea Arthur (Dorothy) en Rue McClanahan (Blanche) overleden in 2008, 2009 en 2010.

Recent deelde White in een interview met het tijdschrift People haar geheim om zo lang gezond en fit te blijven. Volgens de actrice was haar dieet eigenlijk het tegenovergestelde van wat mensen misschien zouden verwachten. „Ik probeer groene dingen te vermijden. Volgens mij werkt het”, grapte ze.