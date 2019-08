Nieuw album Neil Young onderweg

De plaat wordt de opvolger van The Visitor. Dat album verscheen in 2017. Binnenkort komt er alvast een nummer van COLORADO uit. Die track gaat Rainbow Of Colors heten. Het album bevat tien songs. Die verschillen in lengte van drie tot dertien minuten, laat Young zijn fans alvast weten.

Over de totstandkoming van het album wordt een documentaire gemaakt die tegelijkertijd met COLORADO zal verschijnen.