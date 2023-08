Michael Cera vond het ’geweldig’ om door Rihanna geslagen te worden

„Ze heeft me zeker geslagen”, zei hij. „Maar eigenlijk wilde ik dat. Ik vind het veel grappiger en veel overtuigender. Een neppe klap ziet er gewoon niet goed uit, dus ze sloeg me hard. Ja, ze liet me echt vliegen en het was geweldig.”

Tijdens een eerder interview met Rolling Stone zei Cera, die ook in Barbie speelt, dat het een „enigszins herziene versie” was, omdat de „opnames niet werkten.” De Canadese acteur dacht dat het er veel beter uit zou zien als Rihanna hem sloeg. „Ik denk niet dat er veel overtuigingskracht voor nodig was om haar ertoe te brengen het te doen.”