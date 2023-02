Hollywood stort zich nu op Ronald Reagan

Juist dezer dagen valt zijn naam weer regelmatig door de oplaaiende, ’nieuwe Koude Oorlog’, en de timing van de nog niet al te bekende regisseur Sean McNamara lijkt dan ook goed. Acteurs Dennis Quaid en David Henrie spelen Reagan in verschillende fases van zijn boeiende leven – dat zich tussen de jaren dertig en halverwege de jaren zestig ook veelvuldig afspeelde op de filmset.

Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de Britse actrice Lesley-Anne Down, die we in Nederland kennen uit populaire series als Upstairs, Downstairs en North & South, waarin ze schitterde naast Patrick Swayze. Bovendien was ze tien jaar lang te zien als Jackie Marone in The Bold & the Beautiful.

Lesley-Anne Down als Jacqueline ’Jackie’ Marone. Ⓒ Getty Images

De aanwezigheid van een Engelse actrice wordt verklaard door de rol die zij speelt: die van Margaret Thatcher. De toenmalig premier van het Verenigd Koninkrijk was een fervent bondgenoot van Reagan en raakte zelfs bevriend met hem en zijn First Lady.

Voor de rol die eerst zo indrukwekkend werd gespeeld door onder anderen Meryl Streep in The Iron Lady en Gillian Anderson in The Crown zou Lesley-Ann zichzelf overigens niet meteen hebben gecast. „Ik dacht eerst dat het een grap was, maar met pruik en make-up zie ik de gelijkenis ook.”

Komende herfst kunnen we allemaal het resultaat zien op het witte doek.