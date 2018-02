Van der Gijp: ’We zijn helemaal doorgeslagen in dit land’

„Over vrijdag even, wat er gebeurde met dat pruikje weet je wel..”, begint René zijn relaas. Hij legt uit dat hij mails kreeg van de directie en dat hem gevraagd werd om mede te delen dat hij niks tegen homo’s of transgenders heeft. „Het vervelende van tv-mensjes is dat ze zeg maar allemaal het idee hebben dat de kijker achterlijk is. Dat er 700.000 mensen helemaal kierewiet zijn. Er is mij vanuit RTL gevraagd om te zeggen dat ik niets tegen homo’s heb. Ik heb inderdaad niets tegen homo’s. Er is mij gevraagd om te zeggen dat ik niets tegen transgenders heb. Ik heb inderdaad niets tegen transgenders. Het zou mij een zorg zijn!”, aldus de 56-jarige voetbalanalist.

René vervolgt: „Ik denk dat heel veel kijkers dat dondersgoed weten. Die zijn niet volslagen idioot. Maar dat maak ik ze nu wel, door het uit te leggen. Ik bedoel er helemaal niets mee.”

Doorgeslagen

Op de vraag of hij geschrokken is van alle commotie, reageert hij: „We zijn helemaal doorgeslagen in dit land, we zijn helemaal de weg kwijt. Volstrekt.” Daarna zegt hij sarcastisch: „We hebben alle drie nog voor drie maanden een contract en we maken er geen van allen een punt van om te stoppen. Als we dat alle drie denken, dan kappen we er toch lekker mee.”

Ook Johan Derksen wil nog wat kwijt over de kwestie. „Nederland is aan het verzuren. Ze hebben last van selectieve verontwaardiging.” Hierop grijpt Wilfred in: „We lokken het zelf ook uit Johan. We moeten niet gaan huilen, wij zijn zeer uitgesproken.” Derksen maant de presentator zijn mond te houden. „Zolang als ik hier zit trek ik me niets aan van selectieve verontwaardiging of zenderbaasjes. Ik kom niet helemaal vanuit Drenthe hier naar toe om rond de hete brij heen te draaien of met twee monden te spreken. Of ze halen me van de buis, of ze laten mij mijn gang gaan.” Later voegt hij daar nog aan toe dat een ’man met een mantelpakje’ zijn zegen heeft.

Van der Gijp verkleedde zich vrijdag als vrouw en grapte met pruik op voortaan door het leven te gaan als ‘Renate’ naar aanleiding van het nieuws rond de Belgische VTM-journalist Bo Van Spilbeeck, die voortaan door het leven gaat als vrouw. Derksen verklaarde toen op zijn beurt transgenders vreemd te vinden.

