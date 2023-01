Premium Het beste van De Telegraaf

Zanger van Drukwerk kijkt uit naar biografie én eerste kleinkind Harry Slinger: ’Ik ben vaak besodemieterd’

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Over het veelbewogen leven van zanger Harry Slinger kan een boek worden geschreven. En dat gebeurt ook. Ⓒ ANP/HH

Hij zong er al over in Je loog tegen mij, zijn grootste hit met Drukwerk, en ook in het echte leven is Harry Slinger meer dan eens ’besodemieterd’. De Amsterdamse zanger komt dit jaar met een biografie, waarin hij onder meer stilstaat bij de akkefietjes uit zijn verleden. „Maar het is niet alleen kommer en kwel, hoor. Er valt ook veel te lachen!”