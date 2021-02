Britse media proberen glimp van prins Philip op te vangen

Persbureau EPA bracht een foto naar buiten waarop de mediaploegen voor het King Edward VII-ziekenhuis in Londen staan.

Ⓒ ANP/HH

De echtgenoot van koningin Elizabeth werd dinsdagavond opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij zich onwel voelde. Dat maakte het Britse koninklijk huis woensdag bekend. Uit voorzorg blijft hij een aantal nachtjes in het ziekenhuis. Daar wordt hij voortdurend in de gaten gehouden en houdt hij rust.

Philip zou zich naar omstandigheden wel ’opgewekt’ voelen. Koningin Elizabeth is niet bij haar man, maar thuis in Windsor Castle. Het is tot op heden nog niet bekend wat er precies met Philip aan de hand is.