Sharon Osbourne is klaar met plastische chirurgie: ’Te ver gegaan met facelift’

„Die keer heeft me echt afgeschrikt en heel erg bang gemaakt”, vertelt Osbourne aan de Britse krant The Sun. „Ik ben met die laatste facelift echt te ver gegaan en ik heb nu zoiets van: niet meer.”

Osbourne sprak eerder al eens over de „vreselijke” facelift die ze in oktober 2021 had ondergaan. Tegen The Sunday Times zei ze toen dat ze op „een fucking mummie” leek, omdat ze volledig in verband gewikkeld was. „Het deed vreselijk veel pijn, dat wil je echt niet weten.”

De pijn, de hoge kosten van de ingreep en de duur van de operatie waren het haar allemaal dus niet waard, aldus de vrouw van rocker Ozzy Osbourne. „Ik keek de dokter aan en had zoiets van: je neemt me in de zeik.”