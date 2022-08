Renée van Wegberg en Steyn de Leeuwe schitteren in ’Tarantino-rockopera’

Premium Cultuur

Licht in duisternis met ’Renaissance’: nieuw album Beyoncé is housefeestje

Beyoncé’s nieuwe album Renaissance is een ware ode aan housemuziek. In de single Break my soul is duidelijk een stukje te horen (een sample, zoals dat in vaktermen heet) van Show me love, een bekend housenummertje uit 1993 van Robin S. Ook maakte ze gebruik van de twee componisten die het bijna dert...