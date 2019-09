Pete Davidson is klaar met bekende vriendinnen

Volgens de vrienden waren het de vrouwen die achter Pete aanzaten, in plaats van andersom. „Ze probeerden altijd via via met hem in contact te komen. Ariana vroeg bijvoorbeeld haar manager Scooter Braun of hij een date voor haar kon regelen met Pete. Kate zocht hem op tijdens de Netflix-afterparty van de Golden Globes en begon met hem te flirten. En zelfs nu ze uit elkaar zijn hebben ze nog steeds goed contact.”

Davidson heeft inmiddels alweer een nieuwe vriendin, de 24-jarige Margaret Qualley, dochter van actrice Andie MacDowell. Hoewel Margaret een veelbelovend en aanstormend Hollywood-ster is, heeft Pete geen zin om weer dezelfde fout te maken als met zijn vorige relaties. „Hij is erop gebrand op zijn privéleven wat meer onder de radar te houden, na zijn nogal publieke relaties met Ariana en Kate. Hij is hartstikke gelukkig nu en wil dat graag zo houden.”