Sarah Silverman en Michael Sheen uit elkaar

Volgens Silverman is de relatie in goed overleg tot een einde gekomen. „Er was geen ruzie. We leven in verschillende landen en het werd te moeilijk”, schrijft ze. De komiek komt er nu mee naar buiten zodat fans haar niet meer hoeven te vragen hoe het met Michael is en andersom.

De 47-jarige Silverman en de 49-jarige Sheen werden in 2014 voor het eerst aan elkaar gelinkt. Afgelopen zomer bevestigde Silverman hun relatie pas in de show van Jimmy Kimmel.