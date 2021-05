André Hazes: ’Ik ben knettergek, maar niet zo gek’

„Nee joh, houd nou eens op! Dat is een liedje!”, reageert hij verontwaardigd in de Shownieuws Podcast als hij geconfronteerd wordt met het gerucht. Hij gebruikte de tekst Baby Blue omdat hij en Sarah het lied ’anderhalf jaar geleden, iets langer’ hoorden toen ze elkaar leerden kennen. „En dat is ons liedje nog steeds”, verduidelijkt hij.

Op een baby hoeft wat hem betreft dan ook niemand te hopen. „Ik ben knettergek, maar niet zo gek hoor.”

Moe

Sinds Hazes in maart bekend maakte dat zijn relatie met Monique Westenberg, de moeder van zijn zoontje André, definitief voorbij is en hij kort daarna toegaf opnieuw het geluk te hebben gevonden bij Sarah van Soelen zijn de twee het onderwerp van gesprek. Hoewel hij daar zelf ook niet op zit te wachten, vreest hij dat er voorlopig geen rust komt. „Luister, zelfs ík word moe van mezelf, maar ik weet niet wat ik moet doen”, begint hij zijn verhaal.

„Aan de ene kant denk ik: ’Oke, ik doe niets, ik post niets’, maar aan de andere kant denk ik: ’Ik kan het beter wel nu hebben, want dan is het straks oud nieuws.’ Het is voor mij nieuw hè. Vorig jaar was het Bridget en heb ik natuurlijk heel veel domme dingen gedaan. Maar ik doe het nu echt anders.”

Monique

Ook de ontstane ophef over zijn onlangs uitgebrachte lied voor zijn zoontje zit hem niet helemaal lekker. „Maar dat was natuurlijk wel een beetje te verwachten. Maar als je daar wat over gaat zeggen, wordt het heel snel lollig, ga je grapjes maken. En dat verdient het liedje niet. Ik was er heel blij mee en ik wilde ook heel graag dat het een keer weer over mijn muziek ging....”

Voor de eventuele reactie van Monique had hij niets te vrezen. Met haar heeft hij naar eigen zeggen nog altijd een hele goede band. „Dat is mijn mazzel en daar ben ik zo blij mee. Ik kwam uit de studio en ben meteen naar Monique gereden. Ze zei letterlijk: ’Ik weet zeker dat Dré dit later heel mooi vindt”, vertelt hij.

„Ik belde haar laatst op en dat is misschien voor mensen een beetje raar, maar wij gaan best wel goed met elkaar. Ik weet ook wel dat ik bepaalde dingen niet goed heb gedaan, maar wij hebben geen ruzie. Ik ben goed voor hun, zij wonen in dat huis. Ik onderhoud hen, ik houd van ze, mijn leven gaat verder en dat van hen gaat verder. Dus ik bel haar laatst op en vraag of wij ruzie hebben en of ik slecht voor hen ben. Of beide vragen zegt ze nee. Ze zei juist dankbaar te zijn voor hoe wij met elkaar omgaan.”

Hij vindt het dan ook heel oneerlijk dat ’half Nederland denkt dat ik slecht ben voor hen en dat we ruzie hebben’, terwijl het tegenovergestelde juist waar is. „Het interesseert me ook geen reet, maar sommige dingen gaan nu gewoon zo ver terwijl mensen echt helemaal niets weten.”

(Schoon)ouders

Dat het nu goed met hem gaat, heeft hij mede te danken aan zijn nieuwe schoonouders. „Ik bedank hen elke dag. Mijn moeder hun ook, omdat zij natuurlijk ook niet altijd haar taak heeft kunnen vervullen. En deze mensen zijn echt als een soort ouders voor mij. Ik ben daar echt heel dankbaar voor.”

