Kroonprinses Mary trots op Deense Pride: ’Denemarken neemt het voortouw’

Volgens de kroonprinses is Denemarken ver gekomen en krijgt ze dat vaak terug tijdens internationale reizen. „Ik hoor veel bewondering voor hoe wij in Denemarken het voortouw durven te nemen bij het veiligstellen van rechten voor iedereen - ongeacht geslacht, genderidentiteit en seksualiteit.”

Dat betekent volgens Mary overigens niet dat er geen winst meer te behalen is. „Solidariteit is relevanter dan ooit. Dat is meer dan ooit nodig om samen te staan om te kunnen zijn wie we zijn”, aldus de kroonprinses. „We hebben nog steeds onze uitdagingen in Denemarken. Maar zoals ik keer op keer heb gezegd, ben ik er trots op in een land te leven dat een pioniersland is.”

In Kopenhagen wordt tot en met zondag Pride Week gevierd, vooral digitaal. Ook de traditionele parade was zaterdag virtueel. Volgend jaar is de Deense hoofdstad het decor voor de Global Pride. Mary is beschermvrouw van dat evenement.