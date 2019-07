R. Kelly eist vrijlating en noemt slachtoffers verbolgen groupies

Volgens de advocaten van Kelly zochten de vermeende slachtoffers de zanger zelf op. „De groupies wilden Roberts aandacht, ze vochten er onderling zelfs om, namen vrijwillig contact met hem op, kwamen naar zijn shows en verlangden naar hem”, staat in de rechtbankpapieren in handen van TMZ.

De juristen noemen de vijf vrouwen zelfs ’verbolgen groupies’. Ze zouden na al die jaren alleen maar aangifte hebben gedaan vanwege een documentaire en een ’agressieve, luide openbaar aanklager’ die vervolgens slachtoffers opriep zich te melden. Het team dat R. Kelly bijstaat heeft het in het bijzonder voorzien op een van de vrouwen. Zij zou helemaal niet minderjarig zijn geweest toen ze contact had met de zanger. Ook zeggen ze dat de vrouw promiscue is geweest in het verleden.

Kelly werd begin deze maand opgepakt op verdenking van onder meer ontucht met minderjarigen en het maken van kinderporno. Zijn verzoek om op borgtocht vrijgelaten te worden, werd twee weken geleden door de rechter afgewezen. Als de zanger wordt veroordeeld voor alle zaken waarvan hij verdacht wordt, kan hij een celstraf krijgen van 195 jaar.