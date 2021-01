Thaise koning zet vrouw en bijvrouw op nieuwjaarskaarten

Die kaart is deels handgemaakt en toont humoristische striptekeningen naast ontspannen fotootjes van de koning en zijn ’nobele gezellin’ bij een bezoek aan een koninklijk ontwikkelingsproject. De ontvangers worden een goede gezondheid en geluk gewenst, met warmte en voorspoed in het hele jaar. Op de kaart zijn tal van verwijzingen naar het komende jaar van de os, al wordt die voorgesteld als een koe. „Die brengt liefde en harmonie voor onze familie”, aldus Vajiralongkorn en Sineenat.

De vrolijke kaart staat in schril contrast met de nieuwjaarswensen die de koning verstuurde samen met zijn wettige echtgenote. Daarvoor is een staatsiefoto gebruikt die in 2019 is gemaakt na de kroning van Vajiralongkorn. Hier is geen sprake van speelsheid, hetgeen de afgelopen weken ook naar voren kwam uit de afzonderlijke publieke optredens van de koning met zijn vrouw en bijvrouw. Met die laatste was hij veel meer ontspannen, en kleedde hij zich in identiek gekleurde kleding.

„Koningin Suthida is de strijd aan het verliezen”, merkte een waarnemer maandag op. Dat was eerder al gedacht omdat zij tijdens de vele maanden dat de koning in Beieren woonde, daar niet was maar in Zwitserland verbleef.