Donny Roelvink geeft duidelijkheid over ’romance’ met Yolanthe Cabau

Voor de camera’s van Shownieuws maakt Donny korte metten met dit gerucht. „Het is natuurlijk logisch als je net uit elkaar bent en je staat met iemand op een feestje, en het is toevallig zij (Yolanthe, red.), dat er dan wat van wordt gemaakt.”

„Het is niet meer dan dat, echt niet. We stonden op een feestje en we hebben het gezellig gehad. Dat was het.”

Eind oktober maakten Donny en Janice bekend ieder hun eigen weg te gaan. De reden voor de breuk is niet bekend. Wel liet Janince destijds op Instagram weten dat zij en Donny ’nog steeds gek op elkaar’ zijn.