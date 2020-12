Sienna Miller leed aan geheugenverlies na vreemdgaan Jude Law

Acteur Jude Law had in 2005 een affaire met de oppas van het gezin, waarna hij publiekelijk zijn excuses aan Sienna maakte. Het openbare liefdesverdriet en de nasleep gingen haar niet in de koude kleren zitten. „Het was echt moeilijk”, legt ze uit. De paparazzi maakten het er niet makkelijker op. „Het was het hoogtepunt van al die waanzin. Ze wisten elke avond waar ik zou zijn.”

De periode was zelfs zo stressvol dat ze een paar weken uit haar geheugen blokkeerde. „Er zijn zes weken van die ervaring die ik mij niet meer kan herinneren. Ik was er zo door geschrokken, en ik was pas 23 jaar.”

Sienna en Law ontmoetten in 2004 op de set van de film Alfie. Het stel verloofde zich nog hetzelfde jaar. Na het vreemdgaan van Jude gaf het stel hun relatie nog een kans, maar in 2006 gingen ze alsnog uit elkaar. Drie jaarf later wakkerde hun romance weer aan, maar in 2011 liep voor de tweede keer, definitief, spaak.