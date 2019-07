Zeeuwse dierenarts in voetsporen van Dr. Pol

Onder leiding van Nicolette Kluijver draaide een groep Nederlandse dierenartsen een tijd mee in de praktijk van Dr. Pol, die bekend is van zijn populaire tv-serie The Incredible Dr. Pol op National Geographic. De van oorsprong Drentse arts testte kun kennis en vaardigheden bij zowel huisdieren als groot vee.

Aan de regionale krant PZC laat Marten van den Boomgaard weten dat hij niet naar de VS afreist om met Dr. Pol te gaan samenwerken. Volgens de Goese dierenarts heeft dat te maken met privéomstandigheden in de familie. „Daardoor is het voor mij belangrijk om dicht bij mijn naasten te zijn en te blijven. Daarom heb ik ervoor gekozen om in Nederland te blijven en op dit moment niet bij Dr. Pol te gaan werken. Een moeilijk, maar afgewogen besluit”, zegt Van den Boomgaard tegen PZC.

Van den Boomgaard kreeg veel reacties op zijn deelname aan het programma. „Vrijwel zonder uitzondering liet iedereen me weten mij de winst heel erg te gunnen, maar het tegelijk heel jammer te vinden om mij als dierenarts te verliezen. En dat heeft mij, en met mij ons hele team, ontroerd. Deze waardering doet ons heel erg veel. We werken met veel bezieling om onze klanten en onze patiënten te helpen en het is hartverwarmend om dat op deze manier terug te krijgen.”