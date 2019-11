Nieuwe single George Michael komt woensdag uit

In augustus werd al duidelijk dat Last Christmas nieuwe muziek van George Michael zou bevatten. Het gaat om een liedje dat op het album zou komen waar de in 2016 overleden zanger tot vlak voor zijn dood aan werkte. Het nummer is aan het einde van de film en tijdens de aftiteling te horen.

De film Last Christmas is vanaf komende week te zien in de bioscoop. De romantische komedie is geïnspireerd op muziek van George Michael en Wham!. De hoofdrollen worden gespeeld door Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh en Emma Thompson.