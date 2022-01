Hitfilm met Linda de Mol kort terug in bios, dan naar Amazon Prime

Dat hebben distributeur Independent Films en Amazon Prime maandag bekendgemaakt. De twee partijen maakten eerder maandag juist bekend dat de film niet terug zou keren naar de bioscopen. Maar dit besluit werd herzien nadat uitlekte dat de bioscopen vermoedelijk later deze week weer de deuren mogen openen.

De Nederlandse remake van de Italiaanse hit Perfetti Sconosciuti was een van de weinige titels die in november in de bioscopen stand hield tegen het geweld van James Bond.

Alles op Tafel vertelt over een groep goede vrienden die een diner hebben. Zij dagen elkaar uit om de hele avond hun smartphones op tafel te leggen en elk gesprek en tekstbericht te delen met de rest van de groep, om te bewijzen dat zij geen geheimen voor elkaar hebben. Al snel blijkt echter dat zij elkaar veel minder goed kennen dan ze dachten.

Behalve Linda de Mol en Peter Paul Muller spelen Lies Visschedijk, Ramsey Nasr, Eva Crutzen, Waldemar Torenstra en Diederik Ebbinge in de film. Het scenario van Alles op Tafel is geschreven door Frank Houtappels, de regie was in handen van Will Koopman.