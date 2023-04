Premium Het beste van De Telegraaf

’Koning Charles woest op Andrew die weigert te verkassen’

Door Lysanne Veerkamp Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Je zou denken dat koning Charles wel wat anders aan zijn hoofd heeft nu de kroning steeds meer in zicht komt, toch lijkt hij zich erg op te winden over een hoofdpijndossier. Niet Harry en Meghan, maar Andrew is het onderwerp. Waar vroeger koningen het nog weleens waagden het hoofd van hun broer of zus eraf te hakken, zit Charles in 2023 vooral te mokken. Volgens insiders is hij ’moegestreden’ en ’woedend’ op prins Andrew.