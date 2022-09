Katy Perry gaat aan nieuw album werken en wil op wereldtournee

Katy was in de talkshow te gast om te vertellen over haar optredens in Las Vegas. Daar is ze tot volgende week te zien in The Theatre at Resorts World. De Amerikaanse zangeres zei dat ze met nieuwe nummers bezig is. „Ik ga waarschijnlijk binnenkort songs schrijven en een nieuwe plaat maken. Daarna wil ik op wereldtournee. Dat wordt geweldig”, zei ze.

Eerder dit jaar was Katy nog te horen op de track Where We Started van Thomas Rhett. Het nummer is te vinden op het album met dezelfde naam van de Amerikaanse singer-songwriter.