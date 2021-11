Kensington verliest zanger na zestien jaar, seks, drugs en rock-’n-roll

Premium Uitgaan

Speculaas bakken, muziek luisteren en in kerstsfeer komen

Je moet wel lef hebben om in deze tijden een uitje te plannen. Rekening houden met een mogelijke teleurstelling - wegens afgelasting of uitstel - is inderdaad best slim. Gelukkig hoeft dat het verheugen niet in de weg te staan. En er zijn meer lichtpuntjes dan Sinterklaas en Kerst. Laat de voorpret ...