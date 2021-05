Peaky Blinders onderzocht na mogelijk overtreden coronaregels

Vorige week werd bekend dat de opnames van het zesde seizoen kort waren stilgelegd omdat een crewlid positief was getest op het coronavirus. Volgens het protocol moet een productie in zo’n geval direct stoppen, maar dat zou pas uren later zijn gebeurd.

Hoewel achteraf bleek dat het testresultaat niet klopte, ziet de BECTU (Broadcasting, Entertainment, Communications and Theatre Union) het toch als een overtreding van de coronamaatregelen. „Een fout als deze had ervoor kunnen zorgen dat het virus was verspreid”, laat een woordvoerder weten.

Veiligheid

Een woordvoerder van Peaky Blinders zegt dat het protocol is gevolgd. „Filmen van Peaky Blinders werd gestaakt vanwege een onterechte positieve testuitslag van een crewlid. Volgens het protocol heeft deze persoon een test gedaan en is iedereen die met hem in contact is gekomen in quarantaine gegaan. De veiligheid van ons team is het belangrijkst. De test was negatief en de opnames zijn donderdag hervat.”

Peaky Blinders gaat over de gelijknamige bende die net na de Eerste Wereldoorlog actief was in Birmingham. De hoofdrol wordt gespeeld door Cilian Murphy. Het zesde en laatste seizoen van de Britse serie verschijnt naar verwachting eind dit jaar of volgend jaar.