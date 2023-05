’Fast & The Furious krijgt twaalfde deel’

Eerder werd aangekondigd dat het elfde deel, dat voor 2025 gepland staat, de serie zou afsluiten. Maar producent Universal zou er oren naar hebben om van de grote finale van de serie die wordt ingezet met Fast X geen tweeluik maar een trilogie te maken. „Tijdens het maken van Fast X is het plan gerezen om een twaalfde film te maken”, vertelde hoofdrolspeler Vin Diesel op de loper in Rome.

De serie gaat over een groep autoracers. De negen delen die sinds 2001 zijn uitgebracht, hebben wereldwijd al bijna 7 miljard dollar opgebracht. In het tiende deel, dat volgende week in Nederland gaat draaien, speelt Aquaman-acteur Jason Momoa een nieuwe schurk die het op het team heeft gemunt. Hij wil wraak op de groep na de dood van zijn familieleden in het vijfde deel, Fast Five.

Eerder meldden acteurs al dat Fast X met een enorme cliffhanger eindigt, als opmaat naar de grote finale. Fast X is nog niet aan journalisten vertoond, dus er zijn nog geen recensies gepubliceerd.