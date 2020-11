Fred van Leer opgenomen in ziekenhuis

Afgelopen vrijdag raakte de stylist veelbesproken door een seksfilmpje van hem dat veelvuldig wordt gedeeld via sociale media. In die video is te zien dat hij, duidelijk onder invloed van drugs, seksuele handelingen bij zichzelf verricht, daartoe aangespoord door een man met Marokkaans accent.

Wat zich precies heeft afgespeeld in de aanloop naar de opname van die video is niet duidelijk. In zijn enige reactie tot dusver zei de populaire stylist alleen ’het is verschrikkelijk, wat er is gebeurd.’ Fred zou vrijdag hebben overwogen bij de politie aangifte te doen van wat hem was overkomen, of dat inmiddels ook hebben gedaan. In zijn korte verklaring kondigde hij aan voorlopig even offline te gaan en lieve vrienden om zich heen te hebben die goed voor hem zorgen.

Volgens buurtbewoners in de Mathenesserlaan zag het er zondagmiddag dreigend uit toen een lichaam uit het huis werd getakeld. Volgens zijn management is Fred ’ter observatie’ opgenomen in het ziekenhuis. Volgens Conny Schalke-Bax ’is hij daar in goede handen, meer mededelingen zullen niet worden gedaan.’