Fans opnieuw bezorgd om Britney na opmerkelijke video’s: ’Pijnlijk’

„Deze bikini droeg ik drie dagen geleden naar het strand, maar ik dacht: hé, waarom zou ik hem niet nog een keer aantrekken? En nu we toch bezig zijn: dit zijn de beste producten voor een dagje strand. Een handdoek, olie, zonnebrand, een hoed en een hond. Nou, ik ga weer terug naar mijn jacuzzi!”, aldus Britney.

De reacties van haar fans logen er niet om. „Wow, wat is er met haar aan de hand? Haar uitgelopen make-up, haar ongekamde haar en die hysterische babystem... Britney, gaat het wel goed daar?”, schrijft een volger. Een ander reageert: „Dit kan niet waar zijn. Is er nou niemand in haar omgeving die kan ingrijpen? Deze vrouw heeft hulp nodig.”

Niet veel later plaatste de zangeres nog een video online, waarin ze verschillende bikini’s showde. In Ook hierop stroomden honderden verontruste reacties binnen. In een laatste video is ze gekleed in een rode bikini en doet ze een dansje. Fans menen dat ze hierop onder invloed is van zware medicijnen. Anderen merken op dat ze zich ’ongemakkelijk’ voelen bij het filmpje. „Pijnlijk om te kijken.”

De mentale gezondheid van Spears is al jaren onderwerp van gesprek, nadat ze in 2007 een publiekelijke inzinking kreeg en haar hoofd kaal schoor. Vader Jamie is sindsdien conservator over haar vermogen, maar Britney ligt al maanden met hem in de clinch omdat ze zelf weer over haar geld wil kunnen beschikken.

