Eindelijk weer trots in het Verenigd Koninkrijk Wie is Sam Ryder, die bíjna het Songfestival won?

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Een oud-docent, voormalige klanten van zijn sapbar en de oprichter van TaP Music dat hem ontdekte, zijn het erover eens: Sam Ryder is aardig en superrelaxed. Ⓒ Getty Images

Eindelijk wist het Verenigd Koninkrijk afgelopen zaterdag na twintig jaar weer eens indruk te maken op het Eurovisie Songfestival. Het liedjesfestijn was voor de Britten al een paar jaar achtereen een blamage, met als dieptepunt vorig jaar, toen ze geen enkel punt van de jury of het publiek wisten binnen te slepen. Maar ineens was daar dit jaar de authentieke Sam Ryder, die met zijn Space Man de Europese harten weer wist te veroveren. Bovendien bleef hij verrassend nuchter toen hij zag hoe een glansrijke overwinning werd weggevaagd door de vierhonderd punten waarmee de tv-kijker zijn solidariteit aan Oekraïne uitsprak. Wie is deze Sam?