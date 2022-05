Overleden Foo Fighters-drummer ’onder druk gezet’ om op te treden

Volgens Pearl Jam-drummer Cameron zouden Hawkins en frontman Dave Grohl een soort overeenkomst hebben gesloten, maar zou het tourschema daarna ’alleen maar gekker zijn geworden’. Vrienden van de drummer verklaren tegenover Rolling Stone dat Hawkins bij Grohl en het management van Foo Fighters zou hebben aangegeven het aantal optredens ’terug te willen schalen’. Dat ze vervolgens toch overeenkwamen om verder te touren komt volgens de anoniem opgevoerde betrokkenen omdat Hawkins een teamplayer wilde zijn, maar ook omdat hij ’onder druk is gezet’ om meer shows te spelen.

Een woordvoerder van Foo Fighters ontkent in het artikel deze verklaringen.

Bekijk ook: Foo Fighters annuleren tournee na dood Taylor Hawkins

Invloedrijk

Taylor Hawkins overleed eind maart op 50-jarige leeftijd in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Uit onderzoek bleek dat er sporen van tien verschillende stoffen in zijn lichaam zaten, waaronder THC (de werkzame stof in marihuana), pijnstillers en antidepressiva.

Foo Fighters werd in 1995 opgericht door Dave Grohl, de vroegere drummer van Nirvana. Hawkins trad twee jaar later toe tot de band. De rockband, vaak omschreven als een van de meeste invloedrijke ooit, bracht in totaal tien studio-albums uit en won twaalf Grammy’s.