Britney Spears: ’Afgelopen jaar was een gekkenhuis’

Spears, die de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws kwam vanwege de spraakmakende documentaire Framing Britney Spears, schreef een persoonlijke boodschap op het platform. „Het was een gekkenhuis afgelopen jaar, waarin ik het gevoel had dat God zijn tranen over ons heeft geplengd. Het coronavirus heeft zoveel stuk gemaakt. En daarom moeten we dit nieuwe jaar aangrijpen om onszelf te reinigen en zowel lichaam als geest weer op orde te krijgen”, aldus de zangeres.

Ze vervolgt: „Het is belangrijk om te bidden en lief voor jezelf te zijn. Ik neem me voor dat ik mezelf toesta dat ik niet altijd sterk hoef te zijn of sterk hoef over te komen. En dat het oké is om soms een huilbui te hebben. Ik hoop dat iedereen dit jaar groeit en heelt, zodat we elkaar kunnen inspireren. Onthoud dat je altijd aardig voor elkaar moet zijn!”