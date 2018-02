Hevige verontwaardiging om salaris van Astrid Joosten

Op sociale media uiten kijkers hun verbazing over de hoogte van het bedrag van 175.000 euro dat Joosten jaarlijks op haar rekening mag bijschrijven. Onder de balkenendenorm, verdedigt ze zelf, dat wel, ’maar serieus, waarvoor krijgt Astrid Joosten 175K per jaar’, vragen meerderen zich af.

De meeste mensen kennen haar van de kennisquiz Twee voor twaalf, waarvan ze al jaren het gezicht is. Zelf zei ze daar gisteren in een interview met onze krant over dat ze voor dat bedrag ’veel meer’ doet dan presenteren. „Ik krijg gewoon een salaris voor mijn werk. Ik produceer mijn eigen programma niet. Wel doe ik veel meer dan presenteren. Zoals redactie, deels de eindredactie en ik zit zelf ook bij de sollicitatiegesprekken voor mijn teams. Daarbij bedenk ik vaak mijn eigen programma’s. Eigenlijk ben ik geen presentator, maar programmamaker.”

Geen big issue

Ze was dan ook niet nerveus voor eventuele reacties op haar salaris. „Nee hoor. Ik heb geen idee hoe het gaat vallen. Maar ik vind het zelf helemaal geen big issue.” Het valt bij de meesten verkeerd. Men trekt vergelijkingen met de salarissen van rechters - ’het dubbele’ - , medisch specialisten - ’twee keer zoveel’ - en verpleegkundigen - ’vijf zeer ervaren verpleegkundigen die fulltime werken’. Ook vraagt men zich af, als Joosten al 175.000 euro verdient, hoeveel ’mannelijke presentatoren dan niet verdienen?’. En bedenk daarbij, zeggen enkelen, ’het is ons geld’.

Joosten gaf aan dat het bedrag helemaal klopt en er geen escapes zitten in de berekening door de omroep. „Nee, het bedrag klopt helemaal. Er is geen eigen bv waarin ik mijn programma’s produceer.” Op Twitter wordt echter wel gesuggereerd dat de presentatrice nog veel meer verdient dankzij klussen als spreker. Joosten zelf leidt de aandacht af door te tweeten over de beloning van een krantenjournaliste, die gisteren onthulde 13 cent per woord te verdienen. Joosten: „Een grote schande! Welke krant reageert?!”

Beperken

Begin vorig jaar deed minister Plasterk nog een wetsvoorstel dat het salaris van presentatoren bij de publieke omroep zou beperken tot maximaal 181.000 euro per jaar. Die wet lag al klaar op de plank, maar het nieuwe kabinet heeft er niets mee gedaan. Matthijs van Nieuwkerk kan dus ondertussen gerust nog zijn 580.000 euro incasseren, het bedrag waarmee hij in 2016 de positie van best betaalde presentator haalde.