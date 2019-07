Filelezer René Passet van de ANWB stopt ermee

Passet vertrekt „voor een nieuwe avontuur” naar Denemarken. „Voor veel mensen zal dit nieuws als een verrassing komen, maar de liefde doet gekke dingen met een mens. Niet dat dit een bevlieging is, want ik ken mijn slimme Deense vriendin Barbara al dertien jaar en destijds maakte ze voor mij dezelfde beweging in omgekeerde richting”, zegt hij.

Passet is behalve filelezer op nationale radiozenders ook journalist. Daar gaat hij in Denemarken mee door. „Ik schrijf al jarenlang voor muziekmedia als Oor, DJBroadcast en 3voor12 en blijf dat vooralsnog gewoon doen.”