Alyssa Milano maakt abortus-kaart voor filmmakers

Actrice Alyssa Milano heeft exclusief voor Variety een tool ontwikkeld voor filmmakers. Op een kaart is te zien wat de status is van de abortuswetgeving in alle vijftig staten van Amerika. De tool is bedoeld om acteurs, producers, regisseurs en studio’s te helpen in de keuze voor locaties ’waar het veilig is voor vrouwen om te werken’.