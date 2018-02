Grote liefde BZV-boer Olke overleden

Presentatrice Yvon Jaspers leeft erg mee met de sympathieke boer uit Texas. „We waren zo blij voor Olke dat Karen in zijn leven kwam. Ze was precies wat Olke zocht in een vrouw, hij bloeide helemaal op”, schrijft zij in een reactie op de website van het KRO/NCRV-programma.

Ze heeft Karen ook persoonlijk leren kennen, al kwam zij voor boer Olke pas in beeld na de opnames van Boer zoekt vrouw. „We hebben Karen een aantal keren in Nederland mogen ontmoeten en hebben haar leren kennen als een bijzonder warme en liefdevolle vrouw.”

Sprookje

Uit Jaspers’ verhaal blijkt dat de ziekte een ruw einde maakte aan het liefdessprookje dat nog lang niet op zijn romantische hoogtepunt was. Sterker nog, hij had haar juist ten huwelijk gevraagd, nadat ze een hele avond ’vrolijk en vol vertrouwen’ gedanst hadden op de avond dat ze voor opnames van de specials in Limburg waren. „En natuurlijk zei ze ’ja’. Helaas heeft het niet meer zo mogen zijn.”

Toen het hoopvolle stel terugkeerde naar Amerika, ging het onverwacht snel slechter met Karen. De behandeling kon haar niet meer redden. Ze laat haar zoon en dochter uit haar eerdere relatie achter. En ook de sympathieke boer uit Texas, die zo graag een vrouw wilde vinden met wie hij zijn leven kon delen, moet nu weer alleen verder. Hij kan hierbij op alle steun rekenen van Boer zoekt Vrouw. „De redactie en ook alle boeren leven intens met Olke mee en zullen er ook in deze moeilijke tijd voor hem zijn”, laat Yvon weten.