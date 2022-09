Guus Meeuwis bedankt fans voor dansen in de regen bij The Streamers

The Streamers, ook bestaande uit onder anderen Maan, Nick & Simon en Suzan & Freek, traden vrijdag tot en met zondag op in het stadion. Door de regen ontstonden er vrijdag problemen omdat mensen een plekje zochten om te schuilen en in het gedrang raakten. De organisatie nam maatregelen om een dergelijke situatie te voorkomen. Zo werden nooduitgangen gebruikt voor de „in- en uitstroom” van bezoekers.

De optredens in het Olympisch Stadion waren de eerste voor een fysiek aanwezig publiek. The Streamers gaven hiervoor meerdere digitale shows. Een tweede reeks fysieke concerten is aangekondigd voor volgend jaar in het GelreDome in Arnhem.