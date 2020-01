Film met acteur Nils Verkooijen naar competitie festival Berlijn

Berlin Alexanderplatz van regisseur Burhan Qurbani is een hedendaagse interpretatie van Alfred Döblins wereldberoemde boek. De film vertelt het verhaal van vluchteling Francis (Guinea-Bissau) die probeert een eerlijk leven te leiden in Berlijn, maar door zijn status als illegale vluchteling blijkt het praktisch onmogelijk. Francis valt in de handen van manipulator en drugsdealer Reinhold en transformeert langzaam in Franz, een crimineel tegen beter weten in.

De 22-jarige Verkooijen speelde het afgelopen decennium al in tientallen film- en tv-producties, zoals Achtstegroepers huilen niet, Knielen op een bed violen, Michiel de Ruyter en Zwarte Tulp. Berlin Alexanderplatz verschijnt in de loop van 2020 in de Nederlandse bioscopen.

De 70ste editie van de Berlinale vindt plaats van 20 februari tot en met 1 maart 2020. Het is niet de enige Nederlandse bijdrage aan Berlijn dit jaar. De film Paradise Drifters van de Nederlandse regisseur Mees Peijnenburg is geselecteerd voor het programma Generation 14plus en kan dus een Kristallen Beer winnen.