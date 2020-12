Sander Hoogendoorn zet voor 10.000 euro tattoo van Gommers

„Doe normaal”, reageerde Gommers, die op de hoogte werd gesteld van het nieuws door de radio-dj via een telefoontje. Sander speelt al langer met de gedachte om „coronaheld” Gommers op zijn lijf te vereeuwigen. Gommers is volgens hem de man die Nederland door de crisis heen sleept. „Met zijn kennis, kunde en hart van goud.”

Sander heeft ook plakplaatjes laten maken van Diederik Gommers, die vanaf vrijdag beschikbaar zijn bij een donatie van minimaal 5 euro. Gommers kocht zelf het eerste exemplaar van de plakplaatjes. „Die ga ik zelf ook dragen dan, natuurlijk”, aldus Gommers.

Het is dit jaar de derde keer dat 3FM in actie komt in de vorm van The Lifeline. Dj’s van NPO 3FM gaan vanwege de coronacrisis dit jaar niet het land in voor Serious Request: The Lifeline. In plaats daarvan zitten Frank van der Lende, Eva Koreman, Sander Hoogendoorn, Sophie Hijlkema, Rob Janssen en Wijnand Speelman van 18 tot en met 24 december in lockdown, maakte de radiozender eerder bekend.