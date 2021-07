Bill Cosby steunt tv-echtgenote Phylicia Rashad

Rashad speelde de rol van Clair Huxtable in de populaire jaren ’80 serie The Cosby Show en liet afgelopen week via sociale media weten dat de vrijlating van Cosby uit de gevangenis ’gerechtigheid’ is. Hierop reageerde een woordvoerder van de universiteit dat de mening van Rashad niet door hen wordt gedeeld en werd er juist steun betuigd aan slachtoffers van seksueel misbruik. Een schande, zo meent Cosby. „Vrijheid van meningsuiting is iets wat dagelijks wordt gestimuleerd bij elke rechtenstudie, waarvan er ook een op jullie school is.”

Vervolgens retweette hij een post van zangeres Stephanie Mills, die het eveneens voor Rashad opnam. „Als het waar is dat Howard University Phylicia’s positie wil beëindigen omdat haar opmerkingen over meneer Cosby ongevoelig zouden zijn, dan moeten ze hem ook zijn miljoenen dollars teruggeven die hij aan de school gedoneerd heeft”, aldus Mills. Hierop reageerde Cosby: „Dank je wel Stephanie, jij hebt altijd een krachtige stem gehad!.”

Rashad bood eerder al haar excuses aan voor haar ’onhandige’ tweet, die ze verwijderd heeft. In een brief aan Universiteit Howard benadrukte ze nogmaals haar steun voor slachtoffers van seksueel misbruik. „Mijn opmerkingen gingen niet over hen. Ik ben absoluut tegen seksueel overschrijdend gedrag.” Ze belooft vanaf nu ’actief te gaan luisteren’ naar de kritiek.