Tijdens een brute nachtelijke inbraak is in Museum Hofje in Leerdam voor de derde keer het schilderij Twee lachende jongens van Frans Hals gestolen, ondanks de opgeschroefde beveiliging. In belang van het lopende onderzoek doet Museum Hofje geen mededelingen, maar de bekende kunstdetective Arthur Brand weet wel in welke hoek de daders gezocht moeten worden.