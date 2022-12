Yolanthe Cabau deelt een foto met haar zoontje Xess Xava. „Vrolijk kerstfeest iedereen!”, schrijft de actrice bij het beeld. „Liefde en knuffels van ons voor jullie!”

Radio-dj Bram Krikke brengt de feestdagen door met zijn vriendin. Bij een feestelijke foto schrijft hij: „Fijne kersemus.”

Ruud de Wild en Olcay Gulsen publiceren een romantische zoenfoto.

Ook Patty Brard deelt een kiekje tijdens de feestdagen. De presentatrice annex zangeres viert kerst met haar dochter Priscilla en manlief Antoine.

Sylvie Meis plaatst een kerstselfie met Estavana Polman op haar Instagram-account. „Zo dankbaar voor een kerst samen”, schrijft Meis erbij. Ook Polman deelt een gezellige kerstfoto op haar account.

Chantal Janzen gooit het over een andere boeg en deelt een video van een kerstkoor. „Effe een golden oldie, blijft goed deze”, schrijft de presentatrice erbij. „Merry alles, lieve mensen. Maak het gezellig deze dagen. Oh en over twintig jaar wil ik dit zijn, in dit koor. Wie mee wil doen is welkom.”