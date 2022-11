Klaas van Kruistum verlengt contract bij KRO-NCRV: ’Het is gewoon nooit saai’

„Ik heb twee jaar bijgetekend bij @kro.ncrv!” meldt Van Kruistum. „Daarmee tikken we straks een samenwerking aan van maar liefst tien jaar. Maar ja, het is ook gewoon nooit saai. Ik maak verschillende programma’s voor bijna alle publieke netten en online. Het gaat van actie, avontuur, humor en ontdekken tot inhoudelijk, gevoelig en kwetsbaar. En altijd leer ik nieuwe dingen!”

Momenteel maakt Van Kruistum het programma Space Challenge van André Kuipers en presenteert hij Klaas kan alles voor NPO Zapp. Ook is de presentator deze maand te zien in Het Gevoel van Sint Maarten. „Ik mag meedraaien met de helden van @youngimpactnl op scholen en meedenken over nieuwe programma’s die we binnenkort gaan opnemen”, vervolgt hij. „Ik ben echt dankbaar voor die kansen, blij met m’n management @talent.kitchen die chocola maakt van die stroom aan dingen-om-te-doen en onder aan de streep blijf ik maar gewoon proberen om de wereld om me heen een beetje mooier te maken. Op zoek naar verbinding en het positieve.” Hij sluit af met het icoon van een hartje.