Carlos Platier begeleidt kandidaten in Expeditie Robinson

„Een droombaan, ik hoop dat ze me volgend jaar weer vragen", zegt hij tegen het AD over zijn nieuwe klus. Voor de opnames verbleef hij zes weken op de Filipijnen. "Uitputtend, maar ik heb het geen moment als werk gevoeld. Ik heb genoten."

Platier versloeg in 2017 in de finale Kaj Gorgels, die dit jaar het programma presenteert samen met Nicolette Kluijver. Het twintigste seizoen van Expeditie Robinson gaat op 1 september van start. De show is verhuisd van RTL 5 naar RTL 4. Deelnemers zijn dit jaar onder anderen realityster Roy Donders, presentatrice Kim Kötter, rapper Akwasi, coureur Tim Coronel, Eva Koreman en Frank van der Lende (beiden 3FM).