Donderdag al laatste Op1 Schimmelpenninck

„Ik ben erin gestapt als een experiment van drie maanden”, vertelt de journalist annex presentator. „Toen het aansloeg en corona bovendien om de hoek kwam kijken, werd dat ineens acht maanden en zat ik er vaak ook twee keer per week omdat we in de weekenden doorgingen.”

Ook met die extra uitzending lag de frequentie te laag om goed te groeien, meent hij. „Vanaf het begin heb ik mijn twijfels gehad. Dit is niet de rol gebleken waaraan ik het meeste plezier beleef, en waarin ik op mijn best ben. Wil je echt een goede talkshowhost worden, zoals Eva Jinek, dan moet je elke avond op de bok zitten.”

Die ambitie heeft hij niet. „Om eerlijk te zijn: dan kan ik leukere dingen bedenken om te doen, zoals mijn Quote-hoofdredacteurschap, mijn Zelfspodcast en mijn column in De Volkskrant,” vervolgt hij. „Nog los van het feit dat dat het sowieso een beetje veel is om al die dingen naast elkaar te doen.”

Storm

Schimmelpenninck lag de afgelopen maanden regelmatig onder vuur vanwege uitspraken. Die deed hij vrijwel allemaal in zijn podcast, niet in Op1. Toch werden ze door de talkshow breed opgepikt, denkt hij. „Als presentator bij Op1 ben je toch een beetje publiek bezit. Dat is anders als je puur journalist, columnist of podcastmaker bent. Ik hoop dat die storm nu een beetje gaat liggen.”

Volgens de presentator is de formule medeschuldig is aan zijn besluit om te stoppen, zo vertelde hij in de Zelfspodcast. „We hebben in Nederland afgesproken hoe een talkshow eruit ziet. Met een blok hier, niet te diepte in, maak het vooral niet te spannend. En dan die filmpjes… Dat vond ik wel vrij vermoeiend. Dat je dan met een soort jolig gezicht een filmpje van een of andere… Dat was niet te doen.”

’Dat maakt Sander wie hij is’

WNL-baas Bert Huisjes, voor wiens omroep Schimmelpenninck Op1 presenteerde, haalt zijn schouders op over die kritiek. „Sander heeft zijn mening nog nooit onder stoelen of banken gestoken, en dat maakt hem ook wie hij is. Dat het niet helemaal een match was, dat zagen we allemaal. Maar iedereen die erin stapt, moet er wel eervol uit kunnen. Mensen leggen wel hun hoofd op het hakblok.”

In overleg besloten ze al begin juni dat Schimmelpenninck zou stoppen. Hij blijft wel beschikbaar om het programma te presenteren, mochten er bijvoorbeeld mensen op vakantie zijn. Huisjes: „En hij zal zeker als gast aanschuiven om zijn mening te geven. Dat is natuurlijk toch een heel andere rol dan die van presentator, waar hij heel goed in is.”

Wie Schimmelpenninck opvolgt, willen de presentator én zijn baas niet vertellen. Huisjes: „Dat bewaren we tot morgen, bij de seizoenspresentatie van de publieke omroep. Als dat lukt, tenminste. Want eigenlijk was het ook de bedoeling dat het nieuws over Sanders stoppen nog even zou wachten.”